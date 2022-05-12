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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697279/سفارة-مصر-في-بروكسل-تنظم-لقاء-للوفد البرلماني-المصري-مع-كبار-مسئولي-إدارة-حقوق-الانسان-بالخارجية-البلجيكية

أجري الوفد البرلماني المصري الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لبروكسل لقاء بمقر وزارة الخارجية البلجيكية بالامس ١٠ مايو مع كبار مسئولي لجنة حقوق الانسان.

دوت الخليج سفارة مصر في بروكسل تنظم لقاء للوفد البرلماني المصري مع كبار مسئولي إدارة حقوق الانسان بالخارجية البلجيكية وقد ترأس الوفد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان وبعضوية النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة والنائبة نانسي نعيم والنائب محمود عصام. تناول اللقاء تعزيز العلاقات المصرية البلجيكية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبرلمانية. وقد استعرض الوفد خلال اللقاء التطورات التي تشهدها مصر في ملف حقوق الانسان. واشار النائب طارق رضوان الي ان تلك الزيارة تاتي في اطار تطلع الجانب المصري لاستمرار الحوار و تبادل الرؤي بين البرلمان المصري والبلجيكي علي النحو الذي يتماشي مع الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية البلجيكية في اعقاب زيارة السيد الرئيس الي بروكسل في فبراير الماضي وتناول التطورات الايجابية في ملف حقوق الانسان، حيث اشار الي ان الاستراتيجية الوطنية تضمنت اجراءات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جنبا الي جنب الحقوق السياسية والمدنية. كما استعرض النائب محمد عبد العزيز اسلوب عمل لجنة العفو الرئاسي كما تطرق الي الدور الرقابي للبرلمان علي السلطة التنفيذية لضمان وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان حيز التفيذ. وتناولت النائبة نانسي مهني التطورات الخاصة بتمكين المراة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فضلا عن القاء الضوء علي الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية علي صعيد تنفيذ قانون دور العبادة حيز التنفيذ. وتطرق النائب محمود عصام الي المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال القاء الضوء علي المباردات المختلفة مثل حياة كريمة وبشائر الخير.

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