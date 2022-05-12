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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697275/تمهيدا-لمؤتمر-المناخ-2022-نقابة-العلميين-بالدقهلية تعقد-ندوة-عن-التغيرات-المناخية-وتأثيرها-علي-العالم

دوت الخليج

نقابة العلميين بالدقهلية تعقد ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها علي العالم

وأدار الندوة، كلا من، الدكتور ماهر عامر وكيل كلية العلوم لشؤن البيئة والمجتمع السابق، و المحاضر الدكتور محمد الألفي شطا أستاذ الجيولوجيا ومدير مكتب تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة.

و من جانبه، صرح الدكتور أحمد عبيه نقيب العلميين بالدقهلية، أن النقابة بصدد تنظيم عشرات الندوات في مجال تغيرات المناخ، تمهيدا لمؤتمر المناخ ٢٠٢٢ الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ نوفمبر القادم.

يذكر أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، قد حل ضيفًا في وقت سابق على موقع دوت الخليج فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع مع رموز العمل النقابى فى مصر، حيث مناقشات موسعة حول جهود النقابة بشأن ملف قانون المجلس الصحى المصرى، وإشكالية عدم النص صراحة على نقابة العلميين بالقانون الجديد والذى تم التوافق عليه بشكل نهائى بمجلس النواب خلال الأيام الأخيرة.

اللقاء الذى أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، تطرق إلى رؤى النقابة بشأن قانون المجلس الصحى المصرى، وثقة الأعضاء فى القيادة السياسية والدولة المصرية بأن يتم تلبية طلبات أعضاء النقابة وترجمة ضمهم وفق قرارات منتظرة من رئيس مجلس الوزراء بحسب القانون الذى أتاح له ضم أى من الكليات الصحية أو أقسامها للقانون الجديد.

د. أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، أكد بأن الجهود التى تتم المنظومة الصحية مقدرة ومحل تقدير من الجميع، وأعضاء نقابة العلميين يتجاوزن الـ350 ألف عضو، وهم رابع فئة من الجهات الصحية يقومون بدورهم فى المنظومة الصحية، ومن ثم ضمهم لقانون التأمين الصحى المصرى والاستفادة من مميزاته على مستوى التأهيل والتدريب.