كيف تحمي طفلك من السمنة؟.. «الصحة» توضح

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحذر من أضرار مرض السمنة على الأطفال، مناشدة الأهالي باتباع أنظمة صحية لحماية أطفالهم.

دوت الخليج

خطورة مرض السمنة على الأطفال

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من خطورة مرض السمنة على صحة الأطفال، مشددة بضرورة اتباع التعليمات التي قامت بنشرها لمساعدتهم على التخلص من مرض السمنة.

التعليمات اللازم اتباعها لعلاج مرض السمنة

حددت وزارة الصحة، عددًا من التعليمات الواجب اتباعها للتخلص من مرض السمنة عند الأطفال تحت شعار «جيل بكرة يكبر بصحة» ضمن مبادرةى «100 مليون صحة» والتي جاءت كالتالي:

- تغيير السلوك الغذائي للطفل لسلوك غذائي صحي.

- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل.

- تقليل تناول المقرمشات.

- تقليل تناول العصائر المعلبة.

- تقليل تناول الحلوى.

- تناول الوجبات الصحية الخفيفة مثل الزبادي والفاكهة بديلًا صحيًا عن الحلويات.

- تجنب تناول الطعام أمام التلفزيون.

كما شددت وزارة الصحة على ضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، كذلك تحديد وقت لمشاهدة التلفاز واستخدام الهواتف الذكية، وأيضًا ضرورة تنظيم مواعيد النوم والحرص على النوم لفترة كافية.

الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

وتحرص وزارة الصحة، على نشر عدد من التوصيات والتحذيرات، بصفة مستمرة على صفحتها الرسمية؛ لرفع الوعي بضرورة الاهتمام بالصحة وطرق الوقاية من الأمراض المختلفة.

وكانت قد أطلقت مبادرة لحديثي الولادة «الكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة»ن والتي شملت عدد كبير من الأمراض الوراثية، مثل :

قصورة الغدة الدرقية الخلقي.

- تضخم الغدة الكظرية الخلقي.

- أنيميا الفول.

- التليف الكيسي.

- فرط شحميات الدم الوراثي.

- الفينيل كيتونوريا.

- نقص رباعي هيدروبيترين.

- حموضة الدم العضوية.

- ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم.

- ارتفاع الحمض البروبيوني.

- الميثيل مالوني بالدم.

- مرض البول القيقبي.

- ارتفاع التيروزين في الدم "النوع الأول".

- ارتفاع الجالاكتوز في الدم.

- ارتفاع هوموسيستين بالبول.

- ارتفاع الأرجينين بالدم.

- ارتفاع السيترولين بالدم.

- نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل.

- أكسدة الأحماض الدهنية.

- نقص إنزيم البيوتينيداز.