انت الان تتابع تفاصيل خبر ممتعة جدًا.. نسرين طافش تشيد بجولتها السياحية في الأقصر «صور» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697268/ممتعة-جدا-نسرين-طافش-تشيد-بجولتها-السياحية-في-الأقصر-صور

أعربت الفنانة نسرين طافش عن سعادتها بزيارة لمدينة الأقصر، من خلال نشر صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم زيارة نسرين طافش لمدينة الأقصر أثناء جولتها السياحية بمصر

نسرين طافش في الأقصر

وروت نسرين طافش تجربتها في الأقصر، وعلقت قائلة: “عادة أنا عندي رهاب الأماكن المرتفعة.. بس تجربة مشاهدة شروق الشمس في الأقصر ما بتتفوت كانت ممتعة جدا مع المنطاد أكيد أكيد برجع بعيدها”.

ومن الجدير بالذكر، أن أطلت الفنانة التونسية نسرين طافش على الجمهور، بإطلالة أنيقة للغاية، لفتت أنظار عدد كبير من محبيها ومتابعيها على حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

نسرين طافش على البحر

وشاركت نسرين طافش جمهورها ومتابيعها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مجموعة صور ظهرت خلالها بمايوه مشجر غلب عليه اللون الوردي مكون من قطعتين، وتعمدت ترك شعرها منسابا ليتناسب مع استمتاعها بأجواء شاطئ البحر.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش كان مسرحية "كازانوفا" الذي يعد أولى تجاربها المسرحية التي قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشاركها في بطولة مسرحية “كازانوفا” كلا من عمرو يوسف، وهالة فاخر وحمدى الميرغنى حسن الرداد، وسعد الصغير وبدرية طلبة وسليمان عيد، ومحمد طلعت، وياسر الطوبجى، وساندى على، والمسرحية كانت تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

نسرين طافش وطفل الغزالة رايقة

وقد أثارت الفنانة نسرين طافش خلال الفترة الماضية تساؤلات الجمهور ومتابعيها بصور الكواليس التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بسبب ارتدائها بدلة رقص في أحد المشاهد، بالإضافة إلى ظهور الطفل محمد أسامة، حيث تساءل المتابعين من خلال خاصية التعليقات، هل سيغني أغنية "الغزالة رايقة" أم يدخل من خلال مسلسل "جوقة عزيزة" عالم التمثيل ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.

وكشفت الفنانة نسرين طافش تفاصيل ظهور محمد أسامة، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام وعلقت عليه قائلة: "مغني الغزالة رايقة محمد أسامة العسل من مصر المحروسة إلى بر الشام على مسرح عزيزة خوخة.. في شهر رمضان المبارك".