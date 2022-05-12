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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697267/رئيس-النقل-العام-من-البرلمان-هناك-توجيهات-بنقل-جميع-الجراجات-خارج-الكتلة-السكنية

قال اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن حجم مديونية الهيئة لبنك الاستثمار بلغ 2.6 مليار جنيه، أصل القرض 950 مليون والباقى فائدة، ولم نحصل على قروض منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أن خسائر الهيئة نتيجة بنك الاستثمار.

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رئيس «النقل العام»: هناك توجيهات بنقل جميع الجراجات خارج الكتلة السكنية

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إلى أن هناك توجيهات بنقل جميع الجراحات خارج الكتلة السكنية عددها 20 جراج على صعيد القاهرة الكبرى بواقع 150 فدان.

وشدد النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للهيئة وبحث إمكانية التفاوض مع البنك حول نسبة الفائدة وآلية للسداد بما يضمن تحقيق المنفعة لجميع الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والمخصص لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي22\23 لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية.

وقال اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إنه يتم تنفيذ بروتوكول لتعديل 1962 اتوبيساً يخص هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وخلال 6 سنوات سيتم الإنتهاء من التحويل الذى يوفر للهيئة سنويا 26 مليون جنيه تباعا.

وأكد مصطفى، أن البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بغرض تحقيق الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال إستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إلى أنه خلال العامين الماضيين تم بيع خردة من الهيئة بقيمة 150 مليون جنيه وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ويتم توجيه هذه الايرادات لشراء اتوبيسات جديدة ودعم الهيئة بكل ما هو يساهم فى جودة الخدمة.