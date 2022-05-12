انت الان تتابع تفاصيل خبر «حزب المستقلين الجدد» يرحب بدعوة الأكاديمية الوطنية للمشاركة في الحوار الوطنى ويشكل لجنة لجمع اقتراحات الأعضاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697266/حزب-المستقلين-الجدد-يرحب-بدعوة-الأكاديمية-الوطنية-للمشاركة-في-الحوار-الوطنى-ويشكل-لجنة-لجمع-اقتراحات-الأعضاء

أعلن حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، عن تلقيه من الأكاديمية الوطنية للتدريب، للمشاركة في فعاليات الحوار الوطنى الذى وجه بتنظيمه الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج

حزب المستقلين الجدد يرحب بدعوة الأكاديمية الوطنية للمشاركة في الحوار الوطنى ويشكل لجنة لجمع اقتراحات الأعضاء

وأعرب رئيس الحزب، عن ترحيبه بقبول الدعوة، مثمنا حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب علي دعوة جميع ممثلي المجتمع المصرى بكل فئاته ومؤسساته للمشاركة في الحوار الوطنى.

وأعلن الحزب في بيانه، أن فور تلقيه الدعوة للمشاركة في الحوار الوطنى، قام بعقد اجتماع مشترك بين الهيئة العليا والأمانة العامة للحزب برئاسة الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، حيث تم الإتفاق علي تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حمدي بلاط نائب أول رئيس الحزب لتتولي تلقي اقتراحات قيادات وأعضاء الحزب على الحوار الوطني، كما تم توجيه قيادات وأعضاء الحزب بمختلف الأمانات بالمحافظات، لتقديم اقتراحاتهم ورؤيتهم التى يريدون مشاركتها في الحوار، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أيام.

وأضاف الحزب، أن عقب تلقى اقتراحات الأعضاء، سيتم دراستها جميعا والتوافق بشأنها من جانب المكتب السياسي للحزب، وإعداد الشكل النهائي لرؤية الحزب التى سيشارك بها في الحوار الوطنى.

ورأى الحزب، ان انطلاق خطوات تنظيم الحوار الوطنى، يعد خطوة بناءة تؤكد جدية وفعالية ذلك الحوار الوطنى، كما أنها تنبئ عن نتائج جيدة متوقعة عن ذلك الحوار الوطنى تصب في صالح المشهد السياسى بالبلاد وتتماشى مع الجمهورية الجديدة.

فكرة الحوار الوطنى أمر جيد يحسب للقيادة السياسية

وأضاف الحزب، أن فكرة الحوار الوطنى أمر جيد يحسب للقيادة السياسية ، لاسيما في ذلك التوقيت ، الذى تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية ويتطلب تكاتف جميع صفوف المجتمع وطوائفه السياسية صفا واحدا، والمشاركة بالرؤى والأفكار التي تساعد البلاد فى مواجهة تلك التحديات.

وأكد الحزب، امتلاكه رؤية سياسية مكتملة وشاملة، ظهرت بوضوح خلال مشاركة الحزب في الاستحقاقات البرلمانية التى أجريت منذ ثوره ٢٥ يناير ، حتى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى تمكن الحزب خلالها ، من المنافسة القوية في نظام القائمة.