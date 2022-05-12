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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697265/لليوم-الثاني-على-التوالي-استمرار-تراجع-أسعار-الذهب-وعيار-21-يسجل-1125

شهدت أسعار الذهب من أمس الأربعاء، تراجعًا كبيرًا، بعد تسجيلها مستويات قياسية في الأيام الماضية، ومازال المعدن الأصفر مستمرًا في تراجعه لليوم الثاني على التوالي.

دوت الخليج

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنحو 55 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس الأربعاء، متأثرة بالأسعار العالمية للذهب والبورصة، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق 1125 جنيهًا للجرام مقابل 1180 جنيهًا أمس الأربعاء.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 18، نحو 964 جنيه، اليوم الخميس، بانخفاض 47 جنيهًا تقريبًا عن أمس الأربعاء.

سعر الذهب عيار 21

أما عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق، فشهد انخفاضًا بنحو 55 جنيهًا عن أمس الأربعاء، حيث سجل اليوم الخميس 1125 جنيهًا للجرام، مقابل 1180 أمس.

الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 سعر 1286 للجرام، بتراجع نحو 57 جنيهًا عن أمس الأربعاء 1343 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، سعر 9000 جنيهًا.

سعر الأوقية

سجل سعر الأوقية اليوم الخميس، نحو 1852 دولارًا، بتراجع قدره 0.02% وفقا لوكالة بلومبرج.

تذبذب أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع وعدم الاستقرار، منذ قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة قياس، في محاولة منه للسيطرة على حالة التضخم، كما لجأ الكثير إلى الاستثمار في المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن الوحيد حاليًا، مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعملات المحلية والأجنية.

وأكدت شعبة الذهب في وقت سابق، أن الدولة تعمل على إتخاذ إجراءات قوية لإحكام سيطرتها على أسعار للدولار وبالتبعية أسعار الذهب.