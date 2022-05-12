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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697264/إدارة-المهرجان-القومي-للمسرح-المصري-تعلن-موعد-انطلاق-الدورة-الـ-15

دوت الخليج يكشف موعد انطلاق الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري

موعد المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة الخامسة

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري الذي يرأسه الفنان القدير يوسف إسماعيل عن موعد انطلاق الدورة الخامسة عشرة والمقرر لها يوم 24 يوليو المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح، ومن جانبه رئيس المهرجان سيشكل خلال الأيام المقبلة قوام اللجنة العليا كما يتحدد أول اجتماع لكل أعضائها.

ويأتي الاجتماع بعد أيام لمناقشة وتحديد كل تفاصيل وملامح الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي يستهدف عرض نماذج متميزة عما تم تقديمه في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام.

المهرجان القومي للمسرح المصري

ويعمل المهرجان القومي للمسرح المصري على تأصيل ملامح المسرح المعبر عن شخصية مصر بالإضافة إلى نشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وتشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عُروضها لصناعة مستقبل أفضل للوطن.

ويشار أن المهرجان القومي للمسرح المصري نظم مؤخرًا احتفالية لتكريم المؤلف المسرحي نجيب سرور، وكان قد تسلمها الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتم إيداعهما في المركز القومي للمسرح بالتنسيق مع العائلة.

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ويشار أن تكريم نجيب سرور جاء ضمن دورة المهرجان الثالثة عشر بعنوان دورة الآباء، وحضرها الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، وجاءت تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

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ويذكر أن الدورة الماضية من المهرجان القومي للمسرح المصري كانت قد حققت نجاحا كبيرًا وشهدت العديد من الفعاليات التي أشاد بها الكثيرين وأبرزت عروض مسرحية مميزة.