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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697260/محافظ-الغربية-ومدير-الأمن-يشهدان-قرعة-الحج

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء دكتور هانئ عويس مدير أمن الغربية، صباح اليوم، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، قرعة الحج الإلكترونية العلنية والتي نظمتها مديرية أمن الغربية لعام ٢٠٢٢، وذلك بحضور اللواء هشام زين مفتش الداخلية، اللواء خالد جاد مساعد مدير الأمن للشؤون المالية، العميد هيثم دويدار الأمن الوطني، المقدم عمرو اباظه ممثلا عن وزارة الداخلية والأستاذ شيخ العرب طنطاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

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ووجه محافظ الغربية الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء مدير أمن الغربية ولجميع القائمين على تنفيذ القرعة مهنئا كل من وقع عليهم الاختيار، داعيا المولى- عز وجل - أن يديم نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

توقف القرعة بسبب جائحة كورونا في الأعوام السابقة

كما وجه مدير أمن الغربية التهنئة لجميع الحاضرين وذلك عقب توقف القرعة بسبب جائحة كورونا في الأعوام السابقة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم أسماء الفائزين إلى المراكز والأقسام.

وتم إجراء القرعة عن طريق الحاسب الآلي على 365 فرصة حج منهم 11 لكبار السن وذلك من أصل 3185 قاموا بالتقديم، حيث ساد بالقاعة جو من الفرحة والسرور عقب إعلان الفائزين.