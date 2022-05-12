انت الان تتابع تفاصيل خبر خلال احتفالية اليوم العالمي للتمريض..رئيس صحة النواب: خروج قانون المسئولية الطبية للنور خلال 30 يوم..ورئيسها بالشيوخ: أتمنى استمرار هذا الجهد والمستوى الراقي للفرق التمريضية في مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697273/خلال-احتفالية-اليوم-العالمي-للتمريضرئيس-صحة-النواب-خروج-قانون-المسئولية-الطبية-للنور-خلال-30-يومورئيسها-بالشيوخ-أتمنى-استمرار-هذا-الجهد-والمستوى-الراقي-للفرق-التمريضية-في-مصر

احتفلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، باليوم العالمي للتمريض، والذي يوافق 12 من شهر مايو كل عام، بمشاركة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وبحضور عدد من قيادات المنظومة الصحية في مصر، وأعضاء هيئات التمريض من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

رئيس صحة النواب: خروج قانون المسئولية الطبية من البرلمان خلال 30 يوما

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تتعاون باستمرار مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ونقابة التمريض، لبحث أوضاع أطقم التمريض، ومنها تحسين معاش نقابة التمريض.

وقال رئيس صحة النواب، أن المجلس سينتهي من قانون المسؤولية الطبية خلال 30 يوما، والذي سيساهم في ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، للحفاظ على حقوق المرضى وأعضاء الفرق الطبية.

رئيس صحة الشيوخ: أتمنى استمرار هذا الجهد والمستوى الراقي للفرق التمريضية في مصر

ومن جانبه قال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، إن أطقم التمريض تبذل قصارى جهدها للوقوف جنبًا إلى جنب مع الأطباء والصيادلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، متمنيًا استمرار هذا الجهد والمستوى الراقي مع العمل على تحسين جودة الخدمات التمريضية بتفعيل الدورات التدريبية المتخصصة في هذا الشأن.

ومن خلال كلمة مسجلة، وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان،الشكر باسم جميع العاملين في القطاع الطبي الشكر والتقدير، لجميع العاملين بمهنة التمريض، معربًا عن فخر الدولة بجهودهم المبذولة، والعطاء المتميز من قبل فرق التمريض بجميع المنشآت الطبية، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، ناعيا شهداء الفرق الطبية من الأطباء والتمريض الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تقديم أفضل خدمة طبية للمريض، متمنيًا الازدهار والتقدم لمهنة التمريض في مصر.

كما نقل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحية إعزاز وتقدير من الدكتور خالد عبدالغفار لجميع أعضاء هيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي بمصر، مؤكدًا أهمية مهنة التمريض التي تجمع بين العلم والفن والإنسانية، مشيرًا إلى إحصائية منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت احتياج العالم لأكثر من 9 ملايين من المنضمين الجدد لأعضاء هيئة التمريض حتى عام 2030.

وأضاف «عبدالغفار» أن التمريض يعتبر خط الدفاع الأول عن المرضى في المنشآت الطبية، ويعملون بكل إخلاص وتفانٍ من أجل راحة المرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدًا حرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الأمان المادي والمهني والاجتماعي لجميع العاملين بالقطاع الصحي.