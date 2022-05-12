فرحة مباركة.. إعلان فوز 22 شخصا بقرعة الحج في شمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:23 مساءً - أعلنت مديرية أمن شمال سيناء عن فوز عدد 22 شخصًا في قرعة الحج للموسم الحالي بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام المحافظة .

وقال اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء ، أنه تم مراعاة الحيدة والشفافية حيث تمت القرعة الكترونيا عن طريق الحاسب الآلي، مقدما تهنئته لجميع الفائزين ، والتمنيات بالفوز في السنوات القادمة لمن لم يحالفه الحظ هذا العام.

وأضاف اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء ، أن اجمالى عدد المتقدمين بلغ 188 شخصًا من مختلف أقسام ومراكز المحافظة ، وفاز منهم 21 شخصًا ، علاوة على شخص واحد من كبار السن، وعدد 11 آخرين بصفة احتياطية .

وأشار مدير الأمن، إلي أن الفائزين موزعين على مختلف أقسام ومراكز المحافظة بواقع 4 أشخاص من قسم أول العريش ، و5 أشخاص من قسم ثان العريش ، 5 أشخاص من أقسام شرطة ثالث ورابع العريش والشيخ زويد، 3 اشخاص من قسم بئر العبد ، 3 أشخاص من قسم رمانة.

وشخص من أقسام رفح و الحسنة والقسيمة ونخل، وذلك بخلاف شخص من كبار السن ، علاوة على اختيار عدد 11 شخصًا آخرين بصفة احتياطية ليحلوا محل من يعتذر أو من لم يتمكن من السفر لأي ظروف طارئة .

أجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي بمقر المدينة الشبابية الدولية بالعريش ، وذلك بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، ومساعدو مدير الأمن ومسئولو الشئون المالية والإدارية، الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، الدكتور إبراهيم جمعة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.