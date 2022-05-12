السفير المصري في كوريا الجنوبية يشارك في حفل تنصيب الرئيس الكوري الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 02:22 مساءً - شارك السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كوريا، فى حفل تنصيب رئيس الجمهورية الجديد فى ساحة الجمعية الوطنية، والذى حضره الآلاف من ممثلي فئات المجتمع، بالإضافة إلى الضيوف الأجانب والسفراء المعتمدين فى كوريا الجنوبية وأعضاء البرلمان والحكومة.

كما شارك السفير المصري أيضاً في حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة التنصيب، وقدّم التهنئة نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى الرئيس Yoon Suk-Yeol، ونقل كذلك تحيات الوزير سامح شكرى وزير الخارجية لوزير الخارجية الكورى الجديد Park Jin.