«تكنولوجيا المعلومات» يستضيف فريق المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات

جدة - نرمين السيد - استضاف معهد تكنولوجيا المعلومات فريق المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية، المسؤول عن تنظيم مسابقة "تشكيل الفرق"، وذلك بمقر مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة المنيا.





ومسابقة "تشكيل الفرق" هى مسابقة لإعداد وتجهيز الفرق التى ستمثل جامعة المنيا فى المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية، وهى تمثل محاكاة كاملة للمسابقة الرسمية، وتهدف إلى تحديد مستوى الأشخاص وقدراتهم، ومساعدتهم على تكوين فرق من نفس المستوى لتمكينهم من المنافسة فى المسابقة الرسمية.

وتنظم المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية سنويا فى محافظة الإسكندرية، وتعتمد فكرتها على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة فى أقل وقت ممكن، وفى المسابقة يعمل الطلاب بشكل جماعى لحل أكبر عدد من المسائل فى أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلى.

تجدر الإشارة إلى أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتمثل مهمته فى بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافى.