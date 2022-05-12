فى يومهم العالمى.. الصحة لأطقم التمريض: «شكرا ليكم وجودكم بيفرق»

جدة - نرمين السيد - وجهت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، التحية لأطقم التمريض فى اليوم العالمى لهم والذى يوافق 12 مايو من كل عام.





ونشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك": "شكرا ليكم وجودكم بيفرق".

وقدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، التقدير لكل فرق التمريض على جهودهم المبذولة وتعاونهم مع الأطباء، وخدمة المرضى فى كل المستشفيات والمراكز والوحدات والمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

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