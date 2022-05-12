دموع وزغاريد الفرحة فى قرعة الحج بالغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ الغربية الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء مدير أمن الغربية ولجميع القائمين على تنفيذ القرعة مهنئا كل من وقع عليهم الاختيار، داعيا الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما وجه مدير أمن الغربية التهنئة لجميع الحاضرين وذلك عقب توقف القرعة بسبب جائحة كورونا فى الأعوام السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم أسماء الفائزين إلى المراكز والأقسام.
وتم إجراء القرعة عن طريق الحاسب الآلى على 365 فرصة حج منهم 11 لكبار السن وذلك من أصل 3185 قاموا بالتقديم، حيث ساد بالقاعة جو من الفرحة والسرور عقب إعلان الفائزين.
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