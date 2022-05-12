«الصحة» تحتفل باليوم العالمى للتمريض (صور)

جدة - نرمين السيد - ووجه قائم بأعمال وزير الصحة والسكان، كلمة مسجلة قدم خلالها الشكر باسم جميع العاملين فى القطاع الطبى الشكر والتقدير، لجميع العاملين بمهنة التمريض، معربا عن فخر الدولة بجهودهم المبذولة، والعطاء المتميز من قبل فرق التمريض بجميع المنشآت الطبية، خصوصا خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، ناعيا شهداء الفرق الطبية من الأطباء والتمريض الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل تقديم أفضل خدمة طبية للمريض، متمنيا الازدهار والتقدم لمهنة التمريض فى مصر.



ونقل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحية إعزاز وتقدير من القائم بأعمال وزير الصحة والسكان لجميع أعضاء هيئة التمريض وجميع العاملين فى القطاع الصحى بمصر، مؤكدا أهمية مهنة التمريض التى تجمع بين العلم والفن والإنسانية، مشيرا إلى إحصائية منظمة الصحة العالمية، والتى أكدت احتياج العالم لأكثر من 9 ملايين من المنضمين الجدد لأعضاء هيئة التمريض حتى عام 2030.

وأضاف عبدالغفار أن التمريض يعتبر خط الدفاع الأول عن المرضى فى المنشآت الطبية، ويعملون بكل إخلاص وتفان من أجل راحة المرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدا حرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم كل سبل الدعم لتحقيق الأمان المادى والمهنى والاجتماعى لجميع العاملين بالقطاع الصحى.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى لدور أعضاء مهنة التمريض فى مصر، وجهودهم المتميزة التى يقدمونها، كما أكد حرص الرئيس على الدعم المادى والمعنوى لجميع العاملين بالقطاع الصحى.



وأعربت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، عن سعادتها بالحضور أعضاء فريق التمريض بمختلف المحافظات، مؤكدة أن هذا التجمع يعد رسالة للمجتمع بالقدرة على التصدى لجائحة كورونا التى أثبتت الدور الحيوى لأعضاء هيئة التمريض، معربة عن تقديرها لفرق التمريض بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية الذين ضحوا بأرواحهم، والذين أصيبوا أثناء أداء مهام عملهم.

وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تتعاون باستمرار مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ونقابة التمريض، لبحث أوضاع أطقم التمريض، ومنها تحسين معاش نقابة التمريض، منوها إلى أن مجلس النواب سينتهى من قانون المسؤولية الطبية خلال 30 يوما، والذى سيساهم فى ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، للحفاظ على حقوق المرضى وأعضاء الفرق الطبية.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، إن أطقم التمريض تبذل قصارى جهدها للوقوف جنبا إلى جنب مع الأطباء والصيادلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، متمنيا استمرار هذا الجهد والمستوى الراقى مع العمل على تحسين جودة الخدمات التمريضية بتفعيل الدورات التدريبية المتخصصة فى هذا الشأن.

وتوجه الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بالشكر إلى الحضور من فرق التمريض أو الذين غيبهم الموت، نظرا لجهودهم المبذولة وإصرارهم على القيام بمهام عملهم فى ذروة جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن دورهم لا يمكن إغفاله فى التصدى للجائحة.

وأعربت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، عن سعادتها بالتواجد وسط الحضور من أعضاء فرق التمريض المصرى والاحتفال بيومهم العالمى، موضحة أن فرق التمريض لها دور كبير فى تقديم خدمات صحية فائقة الجودة بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة حرص منظمة الصحة العالمية على التعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لوضع استراتيجية محددة، من شأنها رفع كفاءة القدرة العملية للأطباء وأطقم التمريض، بما يساهم فى حصول المواطن على خدمة طبية تتوافق مع معايير الجودة العالمية.



وقال الدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير للتعليم الطبى المهنى، إن الوزارة لا تتدخر جهدا فى إعداد دورات تدريبية لرفع كفاءة الفرق التمريضية، مؤكدا حرص الوزارة الارتقاء بالمستوى العلمى والثقافى والاجتماعى للتمريض مع دعم أطقم التمريض إعلاميا لينال المكانة التى يستحقها.

وقال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن التمريض من المهن السامية التى تؤثر على حياة المرضى، ويتميز مقدميها بالرحمة والإنسانية والعطاء، مشيرا إلى أن دور التمريض لا يتقصر على الخدمات العلاجية فقط، حيث يشاركون بفاعلية فى تقديم الخدمات الوقائية، مؤكدا أن فريق التمريض يعد الركيزة الأساسية للخدمات التى يتم تقديمها بمبادرات الصحة العامة، مؤكدا أن التمريض المصرى أثبت قدرته على التكيف مع الظرف الاستثنائية وتحدى الصعاب.

وأضاف الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى وممثل عن النقابات المهنية فى مصر، أن التمريض يعد الركيزة الأساسية فى القطاع الصحى، موجها الشكر للنقابة العامة للتمريض التى تسعى لتقديم كافة الدعم لجميع أبناء المهنة.

وخلال الاحتفالية كرمت نقابة التمريض، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لما يقدمه من دعم لهيئات التمريض فى الوزارة، كما تم تكريم، عدد من فرق التمريض، وأسر شهداء المهنة، تقديرا لدورهم وجهودهم المبذولة، وكذلك تكريم عدد من قيادات وزارة الصحة والجامعات المصرية، ومسئولى النقابات الفرعية بالمحافظات.