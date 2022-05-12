سفير مصر بكوريا الجنوبية يشارك فى حفل تنصيب رئيسها الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى جمهورية كوريا الجنوبية، فى حفل تنصيب رئيس الجمهورية الجديد فى ساحة الجمعية الوطنية، والذى حضره الآلاف من ممثلى فئات المجتمع، بالإضافة إلى الضيوف الأجانب والسفراء المعتمدين فى كوريا الجنوبية وأعضاء البرلمان والحكومة.





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