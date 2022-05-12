انت الان تتابع تفاصيل خبر الأجهزة التنفيذية تنتفض ضد المتعدين على حرم الطرق والشوارع بالشرقية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697263/الأجهزة-التنفيذية-تنتفض-ضد-المتعدين-على-حرم-الطرق-والشوارع-بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإزالة التعديات علي حرم الطرق فضلاً عن إزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.دوت الخليج وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسه مركز ومدينه أبوحماد بحمله لرفع الإشغالات لعوده الإنضباط لشوارع المدينة ، واسفرت الحملة عن رفع 243حاله إشغال وتحرير 14 محضر إشغال وضبط مايقرب من 13 حاله إشغال متنوعة...

كما قامت رئاسة المركز بالتصدى لحاله بناء مخالف عباره عن سور وغرف بالطوب الدبش بناحيه قريه منشيه سعيد التابعه للوحده المحليه بالأسديه على مساحه 150متر وتم التصدي لها وإزالتها علي الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين. غرفة بالطوب الدبش الأبيض كما أزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات غرفة بالطوب الدبش الأبيض داخل الحيز العمراني بدون ترخيص بالمدينة علي مساحة 16 متر وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وبالوحدة المحلية بقصاصين الشرق تم فك شدة خشبية لصب دور أول علوي بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 100 متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين. الحملات مستمرة من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الإنضباط بالشوارع كما شنت رئاسة حى أول الزقازيق وبالإشتراك مع قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق حمله لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطه وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى ابو عميره وشارع فاروق وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول ومازالت الحملات مستمرة من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الإنضباط بالشوارع. كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذإزاله لعشه طيور عبارة عن أعمدة خشبيه وسقف بلاستيك ببندر بلبيس بشارع درب الوكاله علي مساحه 70متر وتمت الإزاله كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. فك شده خشبيه بناحية شيبه وتم مصادر الخشب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. و قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بفك شده خشبيه بناحية شيبه وتم مصادر الخشب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف،، وفي قريه الطيبة تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص داخل سور بقريه أم رماد وتم ازالته في المهد وتطبيق القانون على المخالفين. وتمكنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح من التصدى لحالة بناء جمالون صاج بشارع سعد زغلول بجوار ميدان المنسي على مساحة ١٣٠م تقريباً وتمت الإزالة كلياً وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها. كما قامت رئاسة المركز بشن حملة لرفع الإشغالات والتعديات لضبط شوارع المدينة لضبط شوارع المدينة ليلاً وتنفيذها بكل حسم وقوة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأجهزة التنفيذية تنتفض ضد المتعدين على حرم الطرق والشوارع بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.