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/697262/رئيس-صحة-الشيوخ-أتمنى-استمرار-هذا-الجهد-والمستوى-الراقي-للفرق-التمريضية-في-مصر

على هامش مشاركته فى اليوم العالمي للتمريض..

01:42 م - الخميس 12 مايو 2022

قال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، إن أطقم التمريض تبذل قصارى جهدها للوقوف جنبًا إلى جنب مع الأطباء والصيادلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، متمنيًا استمرار هذا الجهد والمستوى الراقي مع العمل على تحسين جودة الخدمات التمريضية بتفعيل الدورات التدريبية المتخصصة في هذا الشأن.

دوت الخليج

رئيس صحة الشيوخ: أتمنى استمرار هذا الجهد والمستوى الراقي للفرق التمريضية في مصر

جاء ذلك على هامش ممشاركته فى احتفالية وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، باليوم العالمي للتمريض، والذي يوافق 12 من شهر مايو كل عام، بحضور عدد من قيادات المنظومة الصحية في مصر، وأعضاء هيئات التمريض من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

ومن خلال كلمة مسجلة، وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان،الشكر باسم جميع العاملين في القطاع الطبي الشكر والتقدير، لجميع العاملين بمهنة التمريض، معربًا عن فخر الدولة بجهودهم المبذولة، والعطاء المتميز من قبل فرق التمريض بجميع المنشآت الطبية، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، ناعيا شهداء الفرق الطبية من الأطباء والتمريض الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تقديم أفضل خدمة طبية للمريض، متمنيًا الازدهار والتقدم لمهنة التمريض في مصر.

كما نقل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحية إعزاز وتقدير من الدكتور خالد عبدالغفار لجميع أعضاء هيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي بمصر، مؤكدًا أهمية مهنة التمريض التي تجمع بين العلم والفن والإنسانية، مشيرًا إلى إحصائية منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت احتياج العالم لأكثر من 9 ملايين من المنضمين الجدد لأعضاء هيئة التمريض حتى عام 2030.

وأضاف «عبدالغفار» أن التمريض يعتبر خط الدفاع الأول عن المرضى في المنشآت الطبية، ويعملون بكل إخلاص وتفانٍ من أجل راحة المرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدًا حرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الأمان المادي والمهني والاجتماعي لجميع العاملين بالقطاع الصحي.