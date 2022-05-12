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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697259/رئيس-صحة-النواب-خروج-قانون-المسئولية-الطبية-من-البرلمان-خلال-30-يوما

على هامش مشاركته فى اليوم العالمي للتمريض..

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تتعاون باستمرار مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ونقابة التمريض، لبحث أوضاع أطقم التمريض، ومنها تحسين معاش نقابة التمريض.

دوت الخليج

رئيس صحة النواب: خروج قانون المسئولية الطبية من البرلمان خلال 30 يوما

جاء ذلك على هامش ممشاركته فى احتفالية وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، باليوم العالمي للتمريض، والذي يوافق 12 من شهر مايو كل عام، بحضور عدد من قيادات المنظومة الصحية في مصر، وأعضاء هيئات التمريض من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وقال رئيس صحة النواب، أن المجلس سينتهي من قانون المسؤولية الطبية خلال 30 يوما، والذي سيساهم في ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، للحفاظ على حقوق المرضى وأعضاء الفرق الطبية.

ومن جانبه وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، كلمة مسجلة قدم خلالها الشكر باسم جميع العاملين في القطاع الطبي الشكر والتقدير، لجميع العاملين بمهنة التمريض، معربًا عن فخر الدولة بجهودهم المبذولة، والعطاء المتميز من قبل فرق التمريض بجميع المنشآت الطبية، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، ناعيا شهداء الفرق الطبية من الأطباء والتمريض الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تقديم أفضل خدمة طبية للمريض، متمنيًا الازدهار والتقدم لمهنة التمريض في مصر.

و نقل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحية إعزاز وتقدير من الدكتور خالد عبدالغفار لجميع أعضاء هيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي بمصر، مؤكدًا أهمية مهنة التمريض التي تجمع بين العلم والفن والإنسانية، مشيرًا إلى إحصائية منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت احتياج العالم لأكثر من 9 ملايين من المنضمين الجدد لأعضاء هيئة التمريض حتى عام 2030.

وأضاف «عبدالغفار» أن التمريض يعتبر خط الدفاع الأول عن المرضى في المنشآت الطبية، ويعملون بكل إخلاص وتفانٍ من أجل راحة المرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدًا حرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الأمان المادي والمهني والاجتماعي لجميع العاملين بالقطاع الصحي.