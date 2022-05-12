انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس قطاع التخطيط بـ«الري» من البرلمان: الوزارة نفذت العديد من المشروعات الهامة خلال العام المالي الحالي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697258/رئيس-قطاع-التخطيط-بـالري-من-البرلمان-الوزارة-نفذت-العديد-من-المشروعات-الهامة-خلال-العام-المالي-الحالي

قالت المهندسة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة خلال العام المالى الحالي، والتي لها مردود كبير، مشيرة إلي أن تكلفة الخطة الاستثمارية للعام الماضى كانت بنحو ١٥ مليار جنيه بالإضافة إلي تكلفة مشروع حياة كريمة، وأنه تم تأهيل أكثر من ٥ آلاف كيلو متر في مشروع تأهيل الترع.

دوت الخليج

زراعة النواب تناقش موازنة وزارة الري للعام المالي 2022/ 2023

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الخميس برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فيما يخص وزارى الرى والموارد المائية.

وأضافت أن الوزارة تستهدف استكمال المشروعات خلال العام المالى الجديد، وأن مقترح تكلفة الخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالى الجديد ٤٧ مليار جنيه وذلك بخلاف مبلغ ٧ مليار تكلفة بمشروع حياه كريمة

وتابعت، أيضا نستهدف في الخطة الجديدة، عدد من المنح والاتفاقيات مع عدد من الجهات الخارجية، وذلك لاستكمال المشروعات التي تقوم بها الوزارة.

المشروع القومى لتأهيل الترع

ومن جانبه قال المهندس السيد رئيس مصلحة الرى، أن المشروع القومى لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ٢٠ ألف كيلو متر ترع، بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه تكلفة ، وأنه حتى الآن تم الانتهاء من نحو ٥٥٢٥ كيلو متر، بتكلفة ١٣ مليار جنيه، وجارى تنفيذ نحو ٤ ألاف كيلو متر حاليا، ليصل حجم التنفيذ المتوقع في العام المالى الحالي، نحو ٤٧ في المائة من حجم المشروع الكلى، بتكلفة ٣٠ مليار جنيه تقريبا.