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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697257/بسبب-أزمة-قلبية-وفاة-معلمة-أثناء-عملها-في-مدرسة-بالفيوم

تعرضت معلمة أثناء عملها داخل مدرسة النهضة الإعدادية المهنية للبنات التابعة لإدارة شرق التعليمية بالفيوم؛ لأزمة قلبية مفاجئة، توفت على اثرها وتم نقلها إلى المستشفى العام لمحاولة إسعافها ولكنها فارقت الحياة.دوت الخليج ومن جانبه نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الفقيدة في بيان رسمي، وتقدم بتعازيه لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان، مؤكداً أن السيدة هناء فوزي بيومي، لن تبخل بعملها والتفاني فيه، حتى وافتها المنية وهي تؤدي مهامها المنوطة بها، لتقدم مثالاً يحتذى في أداء رسالتها التعليمية والعملية على الوجه الأكمل.

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