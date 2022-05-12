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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697255/محافظ-الشرقية-يشيد-بجهود-التضامن-الاجتماعي-خلال-شهر-رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، اليوم الخميس، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.دوت الخليج وأشاد غراب بدور مؤسسة مصر الخير في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً ، ومشاركتها الفعالة مع الوزارات والهيئات المختلفة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين المستحقين ، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

شراء المواد الغذائية المناسبة

و أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى قيام مؤسسة مصر الخير خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع المديرية بتوفير 49700 وجبة إفطار و 30 ألف وجبة سحور لتوزيعهم على المستحقين وتوزيع 9412 كرتونة مواد غذائية و 363 سند لعدد 131 أسرة بقيمة 1200 جنيه للأسرة لشراء المواد الغذائية المناسبة لهم من أقرب مجمع إستهلاكي , بالإضافة إلى توزيع 14088شنطة زكاه الفطر وتوزيع 220 كارت ملابس العيد بقيمة 250 جنيه و 2680 كارت الخير تم توزيعهم على الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة ، وكذلك تنفيذ 5 حفلات إفطار جماعي بمراكز ( منيا القمح – أبو حماد – ديرب نجم – أولاد صقر – ههيا ).

مؤسسة مصر الخير تسعى إلى تخفيف الأعباء

وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن المديرية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير تسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل للتيسير عليهم وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية والملابس من خلال 32 جمعية أهلية بمراكز ومدن ( الزقازيق - القنايات - مشتول السوق – بلبيس - صان الحجر- أبو كبير – كفر صقر – أولاد صقر – ههيا – منيا القمح – ديرب نجم – فاقوس – أبو حماد – منشأة أبو عمر – الحسينية – العاشر من رمضان ).