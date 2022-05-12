انت الان تتابع تفاصيل خبر السلام لروحك.. أنغام تنعي الصحفية شيرين أبو عاقلة بكلمات مؤثرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697252/السلام-لروحك-أنغام-تنعي-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-بكلمات-مؤثرة

حرصت الفنان أنغام على نعي الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، والتي كانت حادثة قتلها كالصاعقة على العالم أجمع.

دوت الخليج يرصد لكم نعي أنغام للراحلة شيرين أبو عاقلة

نعي أنغام لشيرين أبو عاقلة

ونعتها أنغام عبر خاصية ستوري، بوضع صورة لها وعلقت عليها: الشهيدة شيرين ابو عاقلة رحمة الله عليك والسلام لروحك، وقد نعاها العديد من نجوم الفن والإعلام، وكان حادث قتلها من أبشع حوادث القتل على يد إسرائيل.

ومن الجدير بالذكر، أن تحيي المطربة أنغام حفلًا غنائيًا اليوم الخميس الموافق 12 من مايو، ومن المقرر إقامته في مدينة الرياض ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع تكون الحفلة تحت شعار “كامل العدد” نظرًا لجماهيريتها الواسعة.

أغنية لوحة باهتة لـ أنغام

ومن الجدير بالذكر، أن احتفلت الفنانة المصرية أنغام، بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «لوحة باهتة» خلال الأيام الماضية بعدما أشاد الجمهور بها، وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقاطع منها.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ أنغام :"ومن اللافت للانتباه أن تعليقات الجمهور على الأغنية والإشادة بها جاءت من جمهور الفنانة أنغام من مختلف الدول العربية، ووصفوا اللحن بأنه السهل الممتنع وأثنوا على كلمات الأغنية. أنغام لوحةباهتة".

تفاصيل أغنية لوحة باهتة

تحمل الأغنية توقيع الشاعر نادر عبد الله، وهي من ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب، وعادت أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبدالله، بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "ياريتك فاهمنى"، والتى أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.

كلمات أغنية لوحة باهتة

وجاءت كلمات أغنية لوحة باهتة، كالتالي: عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

ليه وافقنا وسيبنا بعض إزاي كمان

واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش

عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان

بس من اللي بينا كنا مانتحرمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش