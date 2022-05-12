انت الان تتابع تفاصيل خبر "الشهيد حبيب الله.. تشييع جثمان اللواء احمد محي بمسقط رأسه بقرية دمشير بالمنيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697251/الشهيد-حبيب-الله-تشييع-جثمان-اللواء-احمد-محي-بمسقط-رأسه-بقرية-دمشير-بالمنيا

سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنيا، بعد وفاة اللواء أحمد محيي مساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن أثناء العودة من مأمورية عمل بأسوان.دوت الخليج وشيع المئات منذ دقائق أهالي مركز المنيا وخاصة قريةدمشير،ر جثمانه وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وترأس الجنازة اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لامن المنيا، ومساعديه ورؤساء القطاعات ولفيف من الاجهزة الامنية والتنفيذية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

احداث الواقعة

تعود احداث الواقعة، عندما شهد الطريق الصحراوي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، استشهاد لواءي شرطة ومجندين إثر انقلاب سيارة أمن عام وذلك بعد عودتهما من تأدية عملهما بمركز ادفو، متوجهين إلى مدينة أسوان.

وعلى الفور تم نقل المتوفين إلى المستشفى وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية باسوان إخطارًا يفيد استشهاد اللواء منتصر عبدالنعيم وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بوزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي مساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن، ومجندين أحمد صديق وسعودي شعبان، وذلك أثناء عملهم وعودتهم من مأمورية عمل بمدينة أسوان لكن لقوا مصرعهم بعد انقلاب السيارة بالطريق الصحراوي.