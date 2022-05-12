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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697248/محافظ-سوهاج-يتابع-الموقف-التنفيذي-لـ-8-مشروعات-بقطاع-الري-في-البلينا

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موقف تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الري منها 3 مشروعات بقرى مركز البلينا، و 5 مشروعات بقرى مركز دار السلام، شملت إنشاء جديد لـ 3 كباري على الترع، وإحلال وتجديد 4 كباري أخرى، وإنشاء سور خرساني، وذلك ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " .

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وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد 2 كوبري بمركز البلينا، منها كوبري " الجبانة " نموذج (4) بأولاد عليو أعلى ترعة " أبو ستيت" الكيلو 1.20، حيث يبلغ عرض الترعة 8.5 متر، وكوبري " فم الغابات " نموذج (2)، بقرية بني حميل، أعلى ترعة الغابات الكيلو 29.900، ويبلغ عرض الترعة 5.5 متر، وجاري العمل في إنشاء جديد لكوبري "مدخل مدينة البلينا"، نموذج (3) على ترعة نجع حمادي الغربية، بعرض 60 مترا، حيث بلغت نسبة التنفيذ به 90% .

أعمال التشطيبات النهائية

وأشار " الفقي " إلى أنه جاري أعمال التشطيبات النهائية لعدد 4 كباري بمركز دار السلام نموذج (1)، بنسب تنفيذ تتراوح بين 96 إلى 98%، وهي " إحلال وتجديد 2 كوبري أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية " الفاروقية " الكيلو 19، كوبري " أولاد طوق، والكيلو 9 ، كوبري " البلابيش المستجدة "، بنسبة تنفيذ بلغت 96%، وإنشاء جديد لـ 2 كوبري بالكيلو 23.900، كوبري " أولاد يحيي بحري "، والكيلو 39.100، كوبري " الدير " بنسبة تنفيذ 98%، لافتا إلى الانتهاء من إنشاء سور خرساني بقرية " القوصة " بالبلابيش قبلي .