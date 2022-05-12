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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697246/تكريم-اسم-الراحل-محمود-ياسين-بـ-ملتقى-القاهرة-الدولي-للمسرح-الجامعي-بدورته-الرابعة

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكريم اسم الفنان محمود ياسين بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

تكريم اسم محمود ياسين

من المقرر أن ينطلق ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي خلال الفترة من يوم ٢٢ أكتوبر المقبل وحتى ٢٨ من الشهر نفسه.

ومن جانبها اللجنة العليا للملتقى برئاسة الأستاذ الدكتور حسام بدراوي أجمعت واتفقت على اختيار اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين لتحمله الدورة الرابعة.

وكانت الدورات الثالثة السابقة حملت أسماء يحيى الفخراني، وسمير غانم، ومحمود عبدالعزيز، وقال المخرج عمرو قابيل رئيس الملتقى إن الفنان محمود ياسين، يعتبر رمزًا كبيرًا من رموز المسرح الجامعي فهو بدأ حياته الفنية من خلال فريق التمثيل بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الدورة الرابعة

وأضاف رئيس الملتقى: “وهو قيمة وقامة كبيرة في الفن العربي وفي المسرح المصري فهو ابن المسرح قبل نجوميته في السينما والتليفزيون وكان مديرًا للمسرح القومي في الفترة من 11 فبراير 1988 حتى 20 أبريل 1990، وأنتج الكثير من الأعمال الناجحة”.

وتابع: “منها مسرحية أهلا يا بكوات رائعة الكاتب الراحل لينين الرملي والمخرج الكبير عصام السيد وبطولة النجمين حسين فهمي وعزت العلايلي، والتي استمر عرضها أكثر من ١٥ عامًا.. النجم الكبير محمود ياسين، يمتلك مسيرة فنية كبيرة ومتنوعة وبرع في تجسيد شخصيات مسرحية كثيرة في أعمال رائعة قدمت على مسارح مصر تجاوزت الـ 20 عملا”.

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واستكمل قائلًا: “من أشهرها: "عودة الغائب" و"واقدساه" و"وطني عكا" و"سليمان الحلبي" و"الزير سالم" و"ليلة مصرع جيفارا" و"الخديوي" و"ليلى المجنون".

يذكر أن الفنان الكبير الراحل محمود ياسين من مواليد عام 1941 بمدينة بورسعيد بدأ شغفه بالمسرح عندما كان في المرحلة الإعدادية من خلال تجربة نادي المسرح التي أقيمت في مسقط رأسه وكان حلمه وقتها أن يقف يوميًا على خشبة المسرح القومي، وبعد ذلك انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق عام 1964.