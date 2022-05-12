بمشاركة رئيس حقوق النواب..السفير المصري في بروكسل يبحث التعاون البرلماني مع رئيسة مجلس النواب البلجيكي

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697243/بمشاركة-رئيس-حقوق-النوابالسفير-المصري-في-بروكسل-يبحث-التعاون-البرلماني-مع-رئيسة-مجلس-النواب-البلجيكي

شارك النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى لقاء السفير الدكتور بدر عبد العاطي مع رئيسة مجلس النواب البلجيكي "اليان تيلو"، وذلك بحضور النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، ويأتي ذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا.

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تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية البلجيكية

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية البلجيكية، حيث رحبت رئيسة مجلس النواب البلجيكي "اليان تيلو" بالحوار البرلماني القائم بين البلدين حول مختلف القضايا الثنائية التي تهم البلدين، ولاسيما في ضوء لقائها الهام مع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ببروكسل في ديسمبر الماضي.

وتم خلال اللقاء تناول التطورات الهامة والإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء زيارة رئيس الجمهورية لبروكسل في فبراير الماضي، خاصة في جوانبها السياسية والاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى العلاقات البرلمانية.

استعراض إنجازات مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

كما تم تناول عدد من الملفات السياسية بما فيها ملف حقوق الإنسان.

كما تم خلال اللقاء استعراض ما حققته مصر من إنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية، بما في ذلك تعزيز المشاركة السياسية والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في ضوء إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرة الرئاسية الأخيرة بإطلاق حوار سياسي شامل وتفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج مؤخرًا عن ٤١ شاباً.

وفي نهاية اللقاء نقل النائب طارق رضوان تحيات المستشار رئيس مجلس النواب لرئيسة مجلس النواب البلجيكي، وكذا تجديد دعوته لها لزيارة مصر لاستكمال الحوار البرلماني بينهما والذي بدأ في ديسمبر الماضي.