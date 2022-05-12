النائبة سناء السعيد لـ دوت الخليج: استجابة القوى السياسية لدعوة الحوار الوطني تؤكد ان الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697241/النائبة-سناء-السعيد-لـ-تحيا-مصر-استجابة-القوى-السياسية-لدعوة-الحوار-الوطني-تؤكد-ان-الاختلاف-فى-الرأي-لا-يفسد-للوطن-قضية

أشادت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة أطياف المجتمع المصري، لاجراء حوار وطني، مؤكدة أنها تعكس رؤية الرئيس السيسي فى أن الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية، فضلا عن أنه يرسخ لمبدأ الحوار المثمر فى الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

النائبة سناء السعيد : استجابة القوى السياسية لدعوة الحوار الوطني تؤكد ان الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية

وقالت عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أن تلبية الأحزاب السياسية المصرية للدعوة التي وجهها الرئيس السيسي لإجراء الحوار الوطني،توضح المناخ السياسي الذي ستشهده مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحوار الوطني يلقي بمسئولية جديدة على الأحزاب السياسية بمختلف تياراتها واتجاهاتها، طبقا لدورها المؤثر داخل المجتمع.

وطالبت عضو مجلس النواب، جميع القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، التعاون المثمر من خلال حلال حوار بناء وموسع ، بما يهدف لتوحيد الرؤى وتنسيقها للخروج بنتائج تساهم في تقديم حلول للقضايا المختلفة سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وقالت السعيد أن دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني، جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، للجلوس على مائدة حوار وطني تشمل وتتسع للجميع دون إقصاء أو تمييز.

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، أكدت أنها سوف تدير الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.