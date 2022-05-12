توريد 41 طن ألف قمح لشون الغربية

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، اليوم الخميس، أنه تم توريد نحو 41 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

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وأوضح " أبوهاشم" أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن.

تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وفى سياق اخر، نظم مركز إعلام زفتى، التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الوحدة المحلية بنهطاى ندوة إعلامية تحت عنوان "الحروب وتأثيرها على الاقتصاد المصري " بقاعة الوحدة المحلية. تحدث في الندوة الدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذى بدأ حديثه بأن العالم أجمع كان لفترة طويلة بنظام القطب الواحد ولكن باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نحن مقبلون على نظام جديد ، فمصر دولة صديقة للولايات المتحدة ولكن أيضاً تعتبر أكبر شريك تجارى لروسيا على مستوى القارة الإفريقية بنسبة 33 % وبعد تفككها إلى خمس جمهوريات من أهمها أوكرانيا التي بها أكبر ٣ ترسانات نووية والتي فككت نصفها وسلمت النصف الآخر لروسيا والتي تهدد بها العالم كله حالياً.

الآثار الاقتصادية لها تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصرى

وقال د. محمد أن تلك الآثار الاقتصادية لها تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصرى الذى يعانى أصلاً وخاصة بعد ظهور وباء كورونا مؤكداً على دور الدولة والتي عمدت على امتصاص تلك الأزمات ومن بينها كذلك رفع سعر الفائدة على الشهادات لمدة عام فضلاً عن تقليل استيراد القمح من الدول المتصارعة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى ودعم الفلاح وتشجيعه وزيادة الرقعة المنزرعة من القمح حيث ننتج 3.5 مليون طن ولكن احتياجاتنا تصل إلى 12 مليون طن وأيضاً زيادة عدد الصوامع وزيادة نسبة استعابها . وأكد على ضرورة الاستفادة من ارتفاع سعر الغاز عالمياً وتصدير الغاز المسال للعالم الاوروبى وأيضاً الاستفادة من قناة السويس وجعل رسوم المرور بها بالجنية المصرى وذلك لرفع قيمة الجنية المصرى ورفع وتعديل الاقتصاد المصرى. شارك في الندوة عدد من موظفي وموظفات الوحدة المحلية بنهطاى، وأدارتها وفاء عبد العليم إخصائية إعلام، تحت إشراف عبد الله الحصري مدير مجمع إعلام زفتى، وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، و سمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.