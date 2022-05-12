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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697239/بنك-التعمير-والإسكان-يطلق-المرحلة-الثانية-من-خدمات-الإنترنت-البنكي-HDB-NET

أعلن بنك التعمير والإسكان عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت البنكي HDB NET لتسهيل الخدمات التى يقدمها لعملائه، حيث أن يمتلك بنك التعمير والإسكان شريحة كبيرة من العملاء على مستوي الجمهورية خاصة مع ارتباط التقديم على شقق وزارة الإسكان عبر بنك التعمير والإسكان لذلك يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت البنكي لـ بنك التعمير والإسكان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك التعمير والإسكان يطلق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت البنكي HDB NET على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.