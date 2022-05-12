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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697238/فائق-حسن-يتغزل-في-زوجته-أصالة-والفنانة-ترد-يا-أبي-يا-دنيتي-ونفسي

تغزل الشاعر الغنائي فائق حسن في زوجته النجمة السورية أصالة، موجهًا لها رسالة ليهنئها على نفاذ تذاكر حفلها المقبل في الكويت.

دوت الخليج يرصد تغزل زوج أصالة فيها.

زوج أصالة يتغزل فيها

نشر حسن صورة ليعلن بها نفاذ تذاكر حفل أصالة المقبل في دولة الكويت وتشاركها فيه الغناء رحمة رياض، المقرر إقامتها في الجمعة 13 مايو الجاري، وعلق عليها كاتبا: "اجمل الامنيات انت استميحك عشقا اقبل يديك واجعل منك تعويذة تحميني من لهفتي ياروعة العطايا وفرحة الشفاء من الوحدة ياطعم المودة ورائحة الرضا اغرس في ارضك الاف الابتهالات لاتقرب بك اليك سبحان الذي ابدعك من رحيق الجمال واضفى عليك رذاذ السؤدد لتكوني اصالة معنى وحقيقة".

لترد عليه أصالة قائلة: "يا روحي يا جوزي.. يا كل الحب يا نور عيوني.. رفيقي وتوأم روحي يا صديقي يا أبي يا عشقي يا أماني ودنيتي ونفسب، الحمدلله يا حبيبي اني حبيتك.

انفصال أصالة عن طارق العريان

يذكر أن أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عامًا.

وأعلنت في سبتمبر الماضي، رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

زيجات أصالة

تٌعد هذه الزيجة، هي الرابعة في حياة أصالة، بعد زواجها للمرة الأولى من المنتج أيمن الذهبي، وأنجبت منه ابنتها شام الذهبي وخالد، ولكنها انفصلت عنه بعد عدة سنوات من زواجهما، لتتزوج بعد ذلك من المخرج طارق العريان، وعاشا الثنائي في قصة حب كبيرة، وأنجبت منه طفليها آدم وعلي، ولكن انفصلت عنه بعد ذلك لحدوث بعض المشاكل بينهما، لترتبط بعدها بنائب برلماني شهير، ولكن انفصلت عنه بعد ذلك، لتفاجأ جمهورها بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.