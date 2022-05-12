محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان القرعة العلنية للحج

جدة - نرمين السيد - شهد شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء منصور لاشين مدير أمن الاسماعيلية، اليوم الخميس، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج لهذا العام والتى نظمتها مديرية أمن الاسماعيلية بنزل الشباب بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية.





وقد تم تنفيذ إجراءات القرعة فى حضور جميع المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ اجماليهم 887 على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها. وذلك لاختيار 102 حاج وحاجة ممن حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج لهذا العام، ومنهم 3 تأشيرات مخصصة لأكبر ثلاثة متقدمين للقرعة بالتزكية.

وخلال مراسم اجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين، كما تم الإعلان عن أسماء 51 من الأسماء الاحتياطية والتى تعادل نسبة 50 % من إجمالى عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.

وقد هنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعود الحميد، ومؤكدين لهم جميعا الدعاء لمصر أن يحفظها الله دائما، وحظا أفضل فى المرات المقبلة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار فى قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سيتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن، والعمل على توفير وتأمين كل سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.