محافظ قنا يشهد قرعة الحج العلنية لوزارة الداخلية

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جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور احمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية، وعدد من المتقدمين للقرعة وأسرهم.
وقال محافظ قنا، أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 444 مواطن ومواطنة، وبلغت الحصة المقررة لمحافظة قنا 51 تأشيرة حج، مؤكدا أنه تم إجراء القرعة وفقا للمنظومة الإلكترونية لوزارة الداخلية بشفافية تامة، وبحضور عدد من المتقدمين، كما تم اختيار عدد من المتقدمين فى القرعة الاحتياطية لآداء فريضة الحج حال تعذر سفر احد الفائزين الأساسيين.
وفى الختام هنأ محافظ قنا ومدير الأمن الفائزين متمنين التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ فى هذا العام، مطالبين الحجاج الدعاء لمصر وأمنها ومتمنين للجميع حجا مبرورا وسلامة العودة إلى أرض الوطن.
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