«التنظيم والإدارة» يستجيب لنقابة الأطباء بشأن حافز الترقية (بيان)

جدة - نرمين السيد - خاطب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ردا على طلب نقابة الأطباء بأن الأطباء من غير المعينين على الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية يجوز منحه حافز يعادل نسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها وذلك لمن وصل منهم إلى لنهاية الدرجة المالية للوظيفة التى يشغلها ومضى على شغله لها 3 سنوات.





وكانت نقابة أطباء مصر قد خاطبت فى فبراير الماضى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مطالبة بإصدار قرار لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون 140لسنة 14 يماثل قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 265 لسنة 2021 الذى يخاطب العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وانتهت دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لطلب نقابة الأطباء إلى "جواز منح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 من غير المعينين على الوظائف القيادية أو الاشرافية' للحافز الوارد بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 265 لسنة 2021؛ بفءة مالية مقطوعة تعادل نسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه، ويعد جزءا من الأجر المتغير، وذلك لمن وصل لنهاية الدرجة المالية للوظيفة التى يشغلها، ومضى على شغله لها ثلاث سنوات، أسوة بما يتبع بشأن المستويات الوظيفية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

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