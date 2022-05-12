محافظ الجيزة: إقامة ساحات انتظار ومواقف سرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية تابع خلالها أعمال تنسيق وتجهيز الدورانات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر بمسار شارع ترعة الزمر نطاق حى العمرانية وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين والقضاء على السلوكيات الخاطئة من بعض قائدى المركبات فى السير المخالف.





وأكد محافظ الجيزة، ضرورة مراعاة المواصفات الهندسية فى أماكن إنشاء الدورانات بحيث لا تؤثر على الحركة المرورية إلى جانب التسهيل على المواطنين وذلك من خلال التنسيق مع إدارة المرور. وتفقد ساحات الانتظار ومواقف السرفيس ومواقع البارتشن الجديد أسفل محور الفريق كمال عامر بالعمرانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الأعمال الخرسانية للطبقة الأرضية وإجراء التنسيق العام للموقع. ووجه المحافظ، مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعة تنفيذ الأعمال المحددة لتحقيق الإستفادة للمواطنين. وكلف المحافظ بالانتهاء من الأعمال الخاصة بمواقف السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية المتواجدة بذلك القطاع موجها باستكمال أعمال الرصف واستغلال عددا من الساحات الفارغة بعد تمهيدها كساحات انتظار للسيارات الى جانب الاهتمام بإجراء التنسيق العام للمواقع ومراعاة أرصفه المشاة. كما وجه برفع كفاءة النظافة بمحيط المحور ورفع مستوى الإنارة موجها بسرعة الانتهاء من الاعمال المتبقية. وخلال الجولة كلف المحافظ رئيس حى العمرانية برفع كافة الإشغالات وعدم السماح بوجود تعديات للمحال والمنشآت التجارية والمعارض بنهر الطريق للحفاظ على مكتسبات أعمال التطوير الجارية بالطريق مع شن حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع المتفرعة من شارع ترعة الزمر وتحقيق الانضباط. كما كلف المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بتكثيف ورديات العمل بذلك القطاع مع مراعاة رفع المخلفات ومتابعة حاله النظافة أولا بأول والقيام بأعمال التجريد الدورية. رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان وسمير عويضة رئيس حى العمرانية.

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