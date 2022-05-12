وزيرة البيئة: اجتماع كوبنهاجن لخلق حوار لتنفيذ إجراءات بشأن المناخ

جدة - نرمين السيد - شهد صباح اليوم الخميس نشاطا مكثفا للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبوصفها المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ المقبل COP27، خلال مشاركتها فى فعاليات اجتماع كوبنهاجن لبحث قضايا التكيف والتخفيف والتمويل لقضايا المناخ فى العالم ضمن الوفد الرسمى لمصر.





وشاركت وزيرة البيئة فى الاجتماع الثلاثى الذى عقده سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ المقبل COP27 على هامش الاجتماع الوزارى، مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ الحالى COP26 ووزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركى دان يورجنسن.

كما شاركت الوزيرة فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى رفيع المستوى والذى شهد حضور وزراء ورؤساء وفود اكثر من 50 دولة والسيد سلوين هارت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وباتريشيا إسبينوزا رئيس اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتى استعرض سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ القادم COP27 خلال كلمته الافتتاحية بها استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر، والتأكيد على حرص مصر على التشاور مع كافة الأطراف للاستماع لرؤاهم وشواغلهم والخروج بمؤتمر متوازن يراعى متطلبات الجميع.

وتشارك وزيرة البيئة والمبعوث الوزارى لمؤتمر المناخ COP27 فى الجلسة الأولى للتكيف برئاسة مصر، والتى تم خلالها تكوين 3 مجموعات عمل، بهدف خلق مناقشات مفتوحة وصريحة بين المشاركين، والتركيز على تحقيق أقصى قدر من التقدم نحو حلول مشتركة، من خلال العمل المشترك لبحث سبل تنفيذ إجراءات المناخ الشاملة، مع الوضع فى الاعتبار دمج النوع، والمجتمعات المحلية والشباب، وتحقيق الانتقال العادل.

جدير بالذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجهت أمس إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ضمن الوفد الرسمى لمصر برئاسة وزير الخارجية لحضور مؤتمر الاجتماع الوزارى المنعقد بدولة الدنمارك فى الفترة من 12:13 مايو الجارى بحضور وفدى من وزراتى الخارجية والبيئة، ويأتى هذا الاجتماع فى إطار المشاورات غير الرسمية بين الرئاسة البريطانية لمؤتمر المناخ Cop 26 والرئاسة المصرية لمؤتمر المناح 27 COP للموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية والتى تتضمن موضوعات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار والمرتبطة بقضية المناخ، بحضور ما يقرب من 50 وزير معنى بشئون البيئة بالعالم.