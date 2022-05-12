وزير الخارجية يشارك بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى حول تنفيذ تعهدات المناخ بالدنمارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 10:25 صباحاً - شارك وزير الخارجية ‫سامح شكرى الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الخميس، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى حول تنفيذ تعهدات المناخ الذى تستضيفه الدنمارك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الاجتماع يعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، توجه مساء الأربعاء، إلى العاصمة الدانماركية كوبنهاجن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ والذي يعقد 12 و13 مايو الجاري.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع الذي تستضيفه الدانمارك يُعقد برئاسة مشتركة من جانب كل من مصر، بوصفها دولة الرئاسة المقبلة للمؤتمر، والمملكة المتحدة دولة الرئاسة الحالية، وذلك بمشاركة العديد من وزراء ومسئولي الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بجانب السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية وممثلين عن المجتمع المدني.

كما أوضح حافظ أن الاجتماع يُعقَد بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ويمثل فرصة للتباحث حول الخطوات التنفيذية اللازمة لدفع مسار تنفيذ التعهدات قدماً في ضوء ما تم التوافق عليه في المؤتمرات السابقة واتفاق باريس وميثاق جلاسجو حول المناخ، من خلال التركيز على موضوعات خفض الانبعاثات وتمويل المناخ فضلاً الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتكيُف مع تداعياته.