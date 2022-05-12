بتكلفة 5 ملايين جنيه.. تنفيذ مشروع حرف يدوية وتراثية بأسوان

جدة - نرمين السيد - كلف أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بحضور فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى وجمعية تنمية المجتمع بقرى وادى كركر والمتعلق بمشروع مشغل الحرف اليدوية والتراثية بهذه القرى والذى أنشأته المحافظة على مساحة 400 م2.





ومولت هيئة تنمية جنوب الصعيد المشروع بـ5 ملايين جنيه شاملة الإنشاءات، وأيضا التجهيزات المختلفة، وذلك فى إطار جهود المحافظة المتواصلة للتسويق الجيد للمشغولات اليدوية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وشهد فعاليات توقيع البروتوكول المهندس محمد السباعى رئيس الإدارة المركزية للهيئة، والمهندس محمد عوض عبده مدير فرع أسوان، بجانب الدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى بالمحافظة، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وأحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بوادى كركر.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم إنشاء هذا المشغل ليضم 7 غرف وصالات وقاعات على الطراز النوبى الذى يتماشى مع قرى وادى كركر، وتم تجهيزه بكل المعدات الحديثة والتى من بينها 23 ماكينة خياطة سريعة لإنتاج الملابس، بجانب ماكينتين إتوماتيكيتين وإليكترونيتين، بالإضافة إلى الآلات الأخرى المساعدة والخامات اللازمة للتشغيل للمشغل كإنتاجى وتدريبى، لافتة بأنه سيتم تدريب العاملين بهذا المشغل بواسطة مديرية التضامن الاجتماعى والهيئات والجهات المختصة بما سيساهم فى تأهيلهم وتحسين المستوى المعيشى لهم بالتسويق الجيد لمنتجاتهم وهو الذى يأتى متواكبا مع تعزيز دور المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتمثلة فى جمعية تنمية المجتمع بقرى وادى كركر.