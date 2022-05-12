15 مايو.. انطلاق المؤتمر الدولى الأول للتعليم الجامعى التكنولوجى

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة د. هشام عبدالخالق المؤتمر الدولى الأول للتعليم الجامعى التكنولوجى ودوره فى مجال الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة "ومنتدى توظيف خريجى الجامعات التكنولوجية" وذلك يومى 15 و16 مايو 2022 بأحد فنادق القاهرة.





ويهدف إلى ربط مخرجات البحث العلمى بالصناعة، واهتمامها بالبحث العلمى، وتحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين والطلاب.

ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية ومناقشات علمية وبحثية متميزة لمجموعة من الباحثين والخبراء الأجانب والمصريين الى جانب رجال الصناعة والاعمال بالإضافة إلى وجود كوكبة من كبار المسئولين؛ لتبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين وذلك من خلال عدة محاور منها: (تكنولوجيا الميكاترونيك وأنظمة التحكم، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا صناعة السيارات، تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، تكنولوجيا العمليات الصناعية، بالإضافة إلى المخلفات الإلكترونية والتكنولوجيا الخضراء وأى مجال آخر له علاقة بالمحافظة على البيئة.

كما سيقام على هامش المؤتمر، معرضا للشركات المهتمة بالصناعة والتعليم التكنولوجى.

وأكد د. هشام عبدالخالق رئيس الجامعة أن هدف المؤتمر هو تقديم فرصة للمتخصصين والباحثين وكذلك المهندسين والفنيين العاملين فى مجال الصناعة والطاقة، والمهتمين بتطوير التكنولوجيا فى شتى المجالات على المستوى المحلى والعالمى؛ لمناقشة الاتجاهات الحديثة فى مجال تكنولوجيا الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة، وربط ذلك بمخرجات التعليم التكنولوجى، من خلال مؤتمر ومنتدى علمى متميز ومنتدى لتوظيف خريجى الجامعات التكنولوجية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يعد الأول للتعليم الجامعى التكنولوجى وهو من أهم الأحداث العلمية للمساهمة فى تحقيق الخطة البحثية والاستراتيجية للجامعة، حيث تسعى أن تكون أحد الجامعات الذكية من خلال تقديم برامج تكنولوجية حديثة، تساهم فى إعداد خريجين مؤهلين قادرين على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية وتحقيق متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات التكنولوجية الجديدة أضافت مسارا جديدا للتعليم العالى فى مصر يعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفنى، وتقدم هذه الجامعات برامج دراسية معاصرة مواكبة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، كما تعتمد على التدريب العملى أثناء الدراسة بالورش والمعامل التى توفرها هذه الجامعات بالإضافة إلى المصانع فى المناطق الجغرافية القريبة منها، بما يسهم فى تأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، مشيرا إلى أن خطة التوسع فى الجامعات التكنولوجية الجديدة تضم 6 فى المرحلة الثانية، وستبدأ الدراسة ببعضها العام الجامعى المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجامعات التكنولوجية تعقد العديد من الشراكات مع مختلف المؤسسات بهدف تدريب الطلاب بشكل عملى بالمصانع والشركات المختلفة، بهدف تأهيل خريجى هذه الجامعات على تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.