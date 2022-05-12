عبير تسرد قصة كفاحها على «توك توك»: شغلة صعبة وخطيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت عبير على، عبر مداخلة تلفزيونية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إنها أرملة وتعمل على "توك توك" منذ عام 2019، والسيدات كانت تخشى الركوب معها خوفًا من حدوث أى مشكلة أو حادث ولكنهم أحبوها بعد ذلك.

لفتت إلى أن سيدات المنطقة التى تعيش فيها أطلقنا عليها اسم "مرزوقة" وذلك لأنهم أحبوها ووثقوا فيها بشكل كبير، موجهة شكرها إلى أهل منطقتها الذين شجعوها على العمل ولم يحبطوها بل وساعدوها فى الوصول إلى مرحلة الاستقرار التى تعيش فيها حاليًا.

تابعت عبير، أنها فى السابق عملت فى مجال الملابس، حيث استأجرت محلًا لبيعها ولكن أصبح إيجاره كبيرا وعبء عليها لتقرر العمل بعد ذلك على "توك توك" ليخفف عنها إيجار المحل الشهرى، مضيفة: "اللى كنت بكسبه من التوك توك كنت بدفعه فى الإيجار".

وشددت على أن عملها الحالى صعب وخطير ولكنها تحمد الله تعالى على ما هى عليه الآن، والاستقرار الذى تعيش فيه.

برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.