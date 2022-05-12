سامح شكرى يعقد لقاء ثلاثيا فى الدنمارك

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لقاء ثلاثيًا مع وزير المناخ الدنماركى دان يورجنسن ووزير الدولة البريطانى ألوك شارما رئيس الدورة 26 للمؤتمر، اليوم الخميس، بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.





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