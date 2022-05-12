انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بـ3 محافظات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /697178/اليوم-الصحة-تطلق-3-قوافل-طبية-بـ3-محافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، 3 قوافل طبية جديدة على مدار يومي 12 و13 مايو 2022؛ بـ3 محافظات مختلفة؛ للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تحت شعار «100 مليون صحة».

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القوافل الطبية في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر منشور لها على صفحتها الرسيمة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تواجد القوافل الطبية بـ3 محافظات هم: «الشرقية - الوادي الجديد - البحر الأحمر»، من اليوم الخميس 12 مايو وحتى غدًا الجمعة 13 مايو، للكشف والعلاج المجاني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف الوصول إلى القرى النائية التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة والسكان، أن هذه القوافل يتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

التخصصات الطبية بقوافل وزارة الصحة

تضم وزارة الصحة والسكان العديد من التخصصات الطبية خلال قوافلها، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، وأوضحت الوزارة في منشورها توافر التخصصات التالية: «نساء وولادة - الأطفال- الباطنة - العظام - الجراحة - الأنف والأذن - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية» بالإضافة لخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية

وتتواجد القوافل الطبية لوزارة الصحة والسكان في 3 محافظات هم:

- غرب الموهوب - الصحو والأمان - مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

- الملاحة مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

- الوحدة الصحية بحلايب بحافظة البحر الأحمر.

الخط الساخن لوزارة الصحة

توفر وزراة الصحة والسكان، للمواطنين، عدة خدمات ومبادرات أخرى، مثل مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وخدمة الاستفسار عن طريق الخط الساخن، لمن يرغب بمزيد من المعلومات أو الاستفسار عن المبادرة على رقم 15335، أو من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،