امتحانات الثانوية بدأت.. اليوم ورقي اللغة العربية لطلاف الصف الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:29 صباحاً - بدأ نحو 550 ألف طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى العام، فى أداء امتحان اللغة العربية لنهاية العام، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى الجزء المقالى الورقى والذى يمثل 30% من عدد الأسئلة، ثم يحصل الطلاب على راحة 15 دقيقة ليبدأ بعدها الاختبار فى نفس المادة فى الجزء الإلكترونى على التابلت بنسبة 70% من إجمالى عدد الأسئلة.

وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.