فعاليات برنامج التهيئة للعاملين بوحدات ومراكز طب الأسرة المنضمة حديثًا لفرع هيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:28 صباحاً - من المقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعبر تطبيق < > انطلق برنامج التهيئة لعدد 14 مركز ووحدة طب أسرة منضمين حديثًا للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقًا لمعايير التسجيل والاعتماد التى نصت على ضرورة تهيئة العاملين قبل البدء فى العمل.

استهدف برنامج التهيئة 605 من القوى البشرية المنضمين حديثًا إلى هيئة الرعاية الصحية بفرع الأقصر.

الهدف من إطلاق برنامج التهيئة هو أن يكون جميع العاملين تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية على علم ودراية بالرؤية والرسالة والأهداف العامة للهيئة باعتبارهم شركاء عمل، وأثمن مورد لدى الهيئة.

اشتمل برنامج التهيئة على:

■ جلسة ترحيبية بالعاملين الجدد يليها التعريف بالرؤية والرسالة والأهداف العامة لهيئة الرعاية الصحية، متضمنة شرح مبسط لقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التامين الصحى الشامل.

■ شرح لائحة الموارد البشرية مع التعليمات التنظيمية الخاصة بالعمل لضمان بيئة عمل مستقرة

■ محاضرة عن المبادئ الأساسية للجودة

■ محاضرة عن مكافحة ومنع العدوى

■ محاضرة عن السلامة والصحة المهنية

وقد شارك فى المحاضرات:-

▪د. ناردين بشرى- اخصائي التطوير المؤسسى بالإدارة العامة للموارد البشرية بهيئة الرعاية الصحية.

▪أ. خالد الأنصارى - مدير إدارة عمليات الموارد البشرية بهيئة الرعاية الصحية.

▪د. محمد الفيومى - مدير عام إدارة الجودة بهيئة الرعاية الصحية.

▪د. عمر طلحة - مدير إدارة مكافحة العدوى بهيئة الرعاية الصحية

▪م. عبدالله شلبي - مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بفرع الإسماعيلية