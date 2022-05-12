نظر ثالث جلسات محاكمة محمود شعبان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.. اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:28 صباحاً - تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم، ثالث جلسات محاكمة الدكتور محمود شعبان، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر" الإرهابى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وخلال الجلسة السابقة تبين عدم حضور محامى مع المتهم وأمرت المحكمة ندب محامى لحضور الجلسات.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها.