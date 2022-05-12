القائم بأعمال وزير الصحة يوجه بعقد لقاءات نقاشية مع أعضاء مجلس النواب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:28 صباحاً - الدكتور خالد عبدالغفار يوجه الشكر للقائمين على العمل بمختلف قطاعات الوزارة لسرعة تعاملهم مع الأزمات

الدكتور خالد عبدالغفار يشيد بانضباط سير العمل بالمنشآت الصحية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك

الدكتور خالد عبدالغفار يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة الخاصة بالمنشآت الصحية في المحافظات

الصحة: استكمال العمل بحملة «طرق الأبواب» ب9 محافظات بينهم القاهرة

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مديري الشئون الصحية بالمحافظات بعقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب لتبادل الآراء والأفكار التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على تنفيذ نتائج هذه اللقاءات في ضوء الخصائص السكانية لكل محافظة، بما ينعكس على مصلحة المرضى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للوزير، أمس الأربعاء، لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات الوزارة، بحضور مساعدي الوزير، وقيادات الوزارة، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ «فيديو كونفرانس»

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة القائمين على العمل بقطاعات الوزارة المختلفة لجهودهم المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسرعة تعاملهم مع الأزمات، مؤكداً على المتابعة الدورية المستمرة لسير العمل بكافة المنشآت الصحية، حرصا على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقارير مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على أقسام الطوارئ بالمستشفيات 368 ألف و565 مريض، فضلاً عن إجراء 84 ألف و640 أشعة عادية، و11 ألف و515 أشعة مقطعية، إلى جانب إجراء 3 آلاف و335 عملية جراحية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بـ الخدمات الطارئة التي تم تقديمها لأقسام الرعايات والحضانات في ذات الفترة، حيث بلغ عدد حالات دخول أقسام الرعايات المركزة 3 آلاف و356 حالة، والحضانات 1962 حالة، فضلاً عن مراجعته للخدمات الطارئة التي تم توفيرها للمرضى من خلال مركز النداء الآلي "137" والتي تضمنت (الرعايات، رعايات اشتباه كورونا، بنك الدم ومشتقاته، الحضانات).

وأشاد الوزير بانضباط العمل بالمنشآت الصحية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، والذي تم رصده من خلال المرور الدوري على المنشآت الصحية بالمحافظات من قطاعات الوزارة المختلفة خلال أيام العطلة الرسمية، موجهاً الشكر لكافة الفرق الطبية والقائمين على العمل، لحرصهم على تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع معدلات العمل ضمن الاستراتيجية المستقبلية الموحدة لخدمات الرعاية الصحية بمحافظات الجمهورية والتي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للمعايير العالمية، وذلك في ضوء الخرائط الصحية المتوقعة، في كل محافظة وطبقاً للتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في كل محافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى توجيه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة الخاصة بالمنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية وفقاً للجداول الزمنية المحددة، لضمان الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشدداً على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى دون انقطاع خلال فترات التطوير.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات والذي أشار إلى انخفاض الإصابات والوفيات، ونسب تردد المرضى وحجزهم بالمستشفيات، كما اطلع على التقارير الخاصة بنتائج المسح الصحي لقياس نسبة التغطية بلقاحات فيروس كورونا.

ولفت «عبدالغفار» إلى متابعة الوزير لمعدلات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاته الثلاث (أولى، ثانية، تنشيطية)، موجها باستكمال العمل في حملة «طرق الأبواب» للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتطعيمهم بلقاحات فيروس كورونا، معلنا إطلاق الحملة بمحافظات (القاهرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، بني سويف، أسيوط) خلال الفترة من 15 مايو الجاري، وحتى 30 يونيو المقبل.