سفير مصر لدى كندا: القاهرة رمانة الميزان فى منطقة تموج بعدم الاستقرار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك أثناء مشاركته كمتحدث رئيسى فى المنتدى الكندى الثانى للشرق الأوسط الذى ينظمه المعهد الكندى للسلام والدبلوماسية بالعاصمة الكندية (أوتاوا) بمشاركة نخبة من المسؤولين والسفراء والباحثين من كندا والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والأوروبية.

وتناولت كلمة السفير المصرى، التى جاءت بعنوان "مصر: دور داعم للاستقرار فى شرق أوسط مضطرب"؛ استعراض أهم الأبعاد الجيوستراتيجية والاقتصادية للتفاعل المصرى مع قضايا المنطقة ودور مصر فى حلحلة النزاعات وتعزيز السلام.

كما استعرض السفير، فى كلمته، الأسس التى ترتكز عليها سياسة مصر الإقليمية، والتى تستند على دعم دور الدولة المركزية، والحلول السلمية للنزاعات وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول والتمسك بمبادئ المواطنة الكاملة والملكية الوطنية لعملية التحديث والتطوير مع التأكيد على دور المجتمع الدولى فى دعم الأجندات الوطنية للدول العربية وتجنب فرض الحلول من الخارج.

كما أكد السفير أبو زيد محورية القضية الفلسطينية ومسؤولية المجتمع الدولى عن إعادة إحياء عملية السلام من خلال رؤية متكاملة وعادلة تحقق هدف حل الدولتين، والجهود التى تقوم بها مصر لحل الأزمة الليبية واليمنية وغيرها من قضايا المنطقة، مستعرضا رؤية مصر الشاملة فى مجال مكافحة الإرهاب، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى.

وأعقب كلمة السفير المصرى حوار مفتوح مع الحضور أجاب فيه عن استفسارات تتعلق بالدور الكندى فى الشرق الأوسط وكيفية تفعيله، وقضية سد النهضة، وأهم ملامح وخصائص الجمهورية الجديدة فيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية ودورها الإقليمى.