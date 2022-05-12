نشاط الرئيس السيسى والشأن المحلى والعربى (مانشتات الصحف)

جدة - نرمين السيد - كما سلطت الضوء على استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، والضربات القاصمة التى وجهها الجيش للإرهابيين بشمال سيناء.

فى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى: ضرورة التوصل لاتفاق حول "سد النهضة" وسوليفان: مصر دعامة الاستقرار بالشرق الأوسط"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الإستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة، فى إطار المصالح المشتركة للبلدين، ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط فى ضوء ما يشهده من توتر واضطراب.

وأضافت الأهرام أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس، مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات قضية "سد النهضة".

وأشارت الأهرام إلى أن الرئيس السيسى أكد موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائى المصرى ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء شهد استعراض تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس السيسى على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعا جديدا ويفتح آفاقا واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية فى سائر منطقة الشرق الأوسط، فى حين أعرب مستشار الأمن القومى الأمريكى عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام فى المنطقة، إلى جانب دورها الأساسى فى التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ومبادرات إعادة إعمار غزة.

ولفتت "الأهرام" إلى أن اللقاء تطرق إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسى الموقف المصرى الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التى تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذى أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

كما تم فى السياق نفسه مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد سوليفان بجهود مصر الحثيثة على هذا الصعيد، وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين فى هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسى على المستوى الدولى.

وتحت عنوان "استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، استشهدت أمس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى أثناء تغطيتها لاقتحامهم لمخيم جنين فى الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية بأن جيش الاحتلال أطلق النار خلال المواجهات، وأنه شاهد جثة تضع بزة الصحفيين الواقية من الرصاص، قبل أن يكتشف لاحقا أنها تعود للصحفية أبو عاقلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبو عاقلة (51 عاما) فلسطينية تنحدر من عائلة مسيحية من بيت لحم؛ وبحسب مصادر طبية، أصيب الصحفى على السمودى خلال الاشتباكات.

وتحت عنوان "الجيش يثأر لشهداء نقطة رفع المياه ضربات قاصمة للإرهابيين بشمال سيناء"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أنه انطلاقاً من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وفى إطار جهودها وإجـراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من السابع من مايو الجارى وحتى أمس؛ وثأراً لدماء الشهداء تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت الـقـوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد مـن الـبـؤر الإرهـابـيـة، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية.

وأضافت "الأخبار" أن القوات المسلحة نجحت فى اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر أمس واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة ما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح أمس من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلـيـة والـخـزن والـقـنـابـل الـيـدويـة والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.

وتحت عنوان "إعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الأسبوع المقبل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الـوزراء، أكد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على غرب مصر.

وأشارت "الأخبار" إلى أن مدبولى أعلن أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى عالمى، مطلع الأسبوع المقبل، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.

وأوضح مدبولى، خلال اجتماع مجلس الـوزراء، أمس، أن على رأس أولـويـات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبى احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.

وتحت عنوان "اتفاق لمد خدمة التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، إشادة دولية بنجاح تجربة مصر الرائدة فى الرعاية الطبية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة تعمل على توفير سبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول حالياً تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية؛ من أجل مواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التى يشهدها العالم حالياً، وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية، خاصة من متوسطى الدخل والأسر الأكثر احتياجا.

وأشارت "الأخبار" أن ذلك جاء على هامش حضوره مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بشأن التعاون فى مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين.

ووقع البروتوكول دكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأشارت "الأخبار" إلى أن وفدا رفيع المستوى من البنك الدولى أشاد بنجاح التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضافت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال زيارة الوفد أمس لمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى محافظة ببورسعيد، باعتبارها أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ونواة المنظومة الجديدة.

وتحت عنوان "القومى للمرأة يشكر الرئيس لتصريحاته عن قانون الأحوال الشخصية"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، تقدم بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتصريحاته أمس الأول خلال مداخلة بأحد البرامج التليفزيونية بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.

وأضافت الصحيفة أن الدكتورة مايا مرسى عبرت عن بالغ امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التى تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات الرئيس المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين، مؤكدة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما أن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل.

وتحت عنوان "انطلاق امتحانات طلاب الأول الثانوى على فترتين دون شكاوى"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، انطلقت أمس، على فترتين صباحية للمدارس المجهزة إلكترونيا، ومسائية لطلاب المدارس غير المجهزة، وأدى الطلاب الامتحانات إلكترونيا بنسبة 70% من الأسئلة ومقاليا بنسبة 30%، وتم تسليم الطلاب ورقة المفاهيم مع بداية الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام التقييم الجديد والذى بدأ من 2018 والتى تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشيرة إلى تسليم الطلاب كـراسـة المـفـاهـيـم لـلـطـلاب داخـل الـلـجـان للاستعانة بها أثناء الإجابة، ولن يتم السماح بدخول كتاب ورقى أو ملازم، كما أن منصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكترونى وضمان تكافؤ الفرص.

وتحت عنوان "ترحيب حزبى بدعوة المشاركة فى الحوار الوطنى"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن عددًا من الأحزاب بدأت التجهيز لأبرز المحاور والقضايا التى سيتم طرحها فى جلسات الحوار الوطنى التى دعت إليها الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف البدء فى الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، أعلن فى بيان، عن توجيه جميع كوادره وخبراته السياسية المتخصصة فى جميع المجالات لإعداد الرؤية المطلوبة لمصلحة الوطن والمواطن.

ودعا فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى التشاور والحوار مع الأطراف السياسية كافة، والتى تعمل فى ظل الدستور والقانون من أجل بناء مشترك لأجندة الحوار ووضع تصور لمخرجاته.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يدعم ويساند كافة القضايا التى تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناءه، وأعلن فى بيان للحزب عن البدء فى العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، المتحدث الرسمى، إن حزب الوفد أعد ورقة عمل للحوار الوطنى تشمل 4 محاور: (المحور السياسى - المحور الاقتصادى - محور الحماية الاجتماعية - محور قضايا التعليم).

وأكد المتحدث الرسمى لحزب الوفد أن حزب الوفد يرى أن دعوة الحوار الوطنى موجهة لكل القوى الوطنية باستثناء من تلوثت أيديهم بالدم، ويبقى فقط من يقف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية ويدعم بناء الجمهورية الجديدة.