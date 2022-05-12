سفير فرنسا: الاتحاد الأوروبى يدعم مصر فى جهود التنمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير، خلال الاحتفال الذى أقيم بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية؛ بمناسبة يوم أوروبا.

وقال إن الاتحاد الأوروبى يساند مصر كما العديد من دول الجوار؛ لمواجهة تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مشيرا إلى التعاون مع مصر فى المجال الأمنى ومواجهة الإرهاب، لافتا إلى القمة الإفريقية الأوروبية الناجحة التى عقدت فى فبراير الماضى ببروكسل.

وكان سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان بيرجر قد أشار - خلال الحفل - إلى مرور 50 عاما على الشراكة الأوروبية المتوسطية الإقليمية و45 عاما على العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأكد أن الاتحاد الأوروبى يساند مصر فى ظل تأثيرات العملية الروسية على أوكرانيا، حيث خصصت لها مساندة مالية تقدر بـ 100 مليون يورو من أحل الصمود الغذائى.

وقد بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطنى لمصر والاتحاد الأوروبى.